〈南部〉學測滿級分 雄中15人 雄女4人

2018-02-24

〔記者黃旭磊、黃佳琳、洪臣宏／高雄報導〕一○七學年度學科能力測驗成績出爐，高雄中學七十五級分有十五人、高雄女中有四人，而全校平均方面，雄中六十四級分、雄女六十二級分。

雄中表示，七十五級分為顏睿谷、李尚謙、余承洋、曾梓瑋、侯程鈞、曾任鴻、蔡銘軒、李岱恆、陸軒甫、魏宥嘉、蔣理淳、王可力、杜泳逸、張哲嘉及黃益泓，今年在七十級分以上總計二○四人，人數比去年多。

雄女表示，七十五級分為施昱如、張筱梅、陳永淳、劉玟琪，今年滿級分比去年多三人，至於在七十級分以上總計一百人，比去年多四十八人。

林園高中 60級分以上11人

林園高中校長莊訓當表示，今年學測成績達到六十級分以上者有十一人，頂標人數較去年呈現倍數成長。

岡山高中 71、73級分2人

岡山高中校長楊榮仁表示，今年學測成績亮眼，有兩位學生成績分別達七十一、七十三級分，其中一位學生準備出國留學，而全校超過六十級分的學生達卅三人，能夠表現這麼好，全靠老師和同學齊心，連假日都到學校自修。

旗美高中今年五十級分以上者有廿三人，成績與前兩年相當，其中旗山國中畢業校友唐子雅成績最高，獲六十二級分，超越去年最高分，有意選填醫學大學相關科系。

路竹高中 63級分以上11人

路竹高中今年雖然沒有七十級分以上學生，不過有十一位學生成績達六十三級分以上，相較去年僅四人，成績進步二點五倍，讓校方相當開心。

不過，今年六龜高中成績相當差，甚至沒有學生考超過四十級分，校長盧正川相當坦然，直說鄉下的孩子刺激少，成績當然不如人，過去每年能考超過四十級分的孩子頂多一、兩位，且全校只有廿多位學生參加考試，原本有兩名成績優異的學生可望考五十級分以上，但因考試失利，成績不理想，最高分只有卅九級分。