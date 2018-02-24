〈南部〉台東購電動機車 最高補助37800元

2018-02-24

鼓勵汰換二行程機車

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣環保局為加速電動機車普及率，從一○二年起爭取花東地區永續發展基金，新購電動機車者在政府原有的補助外，再加碼兩萬元，五年來，全縣已有兩千四百九十四輛電動機車，縣環保局表示，行政院補助電動機車新方案定案，今年台東縣民只要購買符合TES的電動機車補助車款，最高可補助三萬七千八百元。

縣環保局空氣噪音防制科長張嘉智表示，歷年購買電動機車都有經濟部工業局、環保署及各縣市環保局空污基金多元補助，但台東縣工廠少，空污基金也少，只能以最低標準提供加碼金額，無法引起民眾購買意願，一○二年起獲花東基金補助加碼兩萬元，二行程汰換並新購電動機車者，最高補助三萬六千五百元，補助金額比其他縣市高，幾乎每年都申請額滿。

申請者中，以機車租賃業者、公司行號申請數量最多，又以環保局有意劃為低碳島的綠島鄉九百二十二輛最多，其次是台東市八百三十四輛，隨著民眾環保意識抬高，個人申請補助則是逐年提升，去年有一百六十八人提出補助申請。

張嘉智指出，雖然今年環保署將電動機車補助金額降低，縣環保局配合補助款也跟著減少，但今年首度補助的重型電動機車，最高可補助到三萬七千八百元（花東基金兩萬元、工業局一萬元、環保署六千元、縣環保局一千八百元），輕型電動機車則因環保署補助減少，金額由由三萬六千五百元，降至三萬五千兩百元。

張嘉智說，環保署近年來欲加速民眾淘汰高污染的二行程機車，全縣目前仍有一萬一千兩百九十七輛，若淘汰二行程機車，並新購電動機車，依輕、重型補助三萬兩千四百元至三萬七千八百元，單純新購電動機車者兩萬九千兩百元至三萬四千六百元，呼籲家有二行程機車的民眾，可把握高額補助機會。