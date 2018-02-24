〈南部〉學測70級分以上 屏縣22人、東縣9人

2018-02-24

〔記者羅欣貞、張存薇／綜合報導〕大學學測成績昨出爐，屏東縣七十級分以上有二十二人，國立屏東高中八人最多，國立屏東女中有四人、私立美和高中三人，縣立大同高中、私立屏榮商工及陸興中學各有兩人、國立屏北高中一人，整體均有進步。

美和高中校長曾焜宗表示，今年有滿級分生，破創校紀錄，七十級分以上三人，除了滿級分黃智豪，還有七十四級分李昀、七十級分涂孟哲。

屏東高中七十級分以上有八人，包括七十三級分盧玉隆、七十二級分崔家寶、吳沛洋、蔡漢錩、七十一級分楊凱麟、李柏宏、七十級分邱瑞麒、張容誠。

國立屏東女中七十級分以上四人，分別是七十一級分林育萱，七十級分陳芳宜、方昕予、楊佳儒。

屏北高中最高是七十一級分沈韋辰，另六十級分以上八人；其中，小清華原民班林燕心六十三級分，是自民國九十九年設立此專班以來學測成績最高，預計可上台灣大學。

縣立大同高中林郁如、林韋志均考出七十級分，破該校紀錄；林郁如想讀藥學系，林韋志要想讀理工類科。

私立屏榮高中成績也大幅進步，最高是七十四級分陳潮濬，他想讀台大牙醫，另有七十二級分林克枋。私立陸興高中則有七十一級分的劉睿翔、七十級分謝承軒。

另外，台東高中、台東女中、育仁中學今年大學學測成績表現佳，共有九人超過七十級分，東中、東女、育仁今年學測成績平均均比去年進步，東中四人七十級分以上，除曹慶任滿級分、目標就讀台大藥學系，王彥傑、林暐竣、張庭禎均為七十級分，第一志願分別為清華大學或成功大學。

東女最高分為七十四級分巫品瑩，她的爸爸是東海國小校長巫有鎰，巫品瑩希望就讀理工科系，七十級分的高至柔英文考滿級分，目標是政大英語系。

育仁中學最高分為七十四級分田庭綸，希望就讀台大或清大，朝化學或醫療研究，彭道勤拿到七十三級分，將來希望成為醫生，七十二級分李旻叡則計畫朝軟體設系相關科系發展。