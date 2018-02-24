〈台北都會〉學測滿級分 林毓宸不想選台大醫

2018-02-24

〔記者賴筱桐、翁聿煌、盧賢秀、葉冠妤、吳正庭／綜合報導〕大學學測昨天公布成績，新北市、基隆市總共只有一位考生拿到滿級分，他是板橋高中的林毓宸，他表示沒補習，靠「自律」拚出好成績；第三類組的林毓宸說，當醫生太辛苦了，第一志願不是台大醫學系，想選擇藥學或生物科技。

林毓宸說，上課專心聽講，跟著教學進度複習，不再額外花錢補習，因為住新店，通勤時間都在車上勤背英文單字，七千個單字反覆背誦六遍，總算把最弱的英文拉上來。

他表示，模擬考遇到不會寫的題目，寧可空白也不要亂猜，才能知道哪裡需要補強，七十五級分雖然可望錄取台大醫學系，但他認為醫生的養成過程艱辛漫長，工作勞累沒時間陪伴家人，還會面臨醫療糾紛，想選擇醫檢、藥學或生物科技等學系。

清寒生陳鎧勳 拚出68級分

板橋高中陳鎧勳從小喪父，母親獨自撫養三個孩子，家境清寒，但他沒有放棄自我，努力向學並加強複習，在圖書館Ｋ書到深夜，拚命背誦英文單字，考出六十八級分的好成績，目標是清華大學或交通大學資訊工程系。

板中吳皓文也獲得七十三級分的佳績，他表示英文最弱，零碎時間就拿來背單字，最後一週每天練習一篇英文作文，讓文筆變流暢。

74級分陳品竹 小六才回台就學

基隆市七十級分以上有兩人，都在二信高中，陳品竹獲得七十四級分，是基隆市最高分，她表示沒有補習也沒用手機，念書最重要是找到方法，未來想讀醫學系；陳品竹的媽媽是中國籍，她小時候跟著媽媽在中國求學，直到小學六年級才回到台灣，有問題就問老師，針對學習弱項補強。

新北市永平高中彭盛暘獲得七十三級分，是全校榜首，他經常在校清掃廁所，笑說考高分是「廁所之神」帶來好運；彭盛暘說，他從沒補習，上課認真聽講，回家專心完成作業。另外，國中、高中六年皆就讀永平高中的羅章銘、李昱瑾，也考出七十級分的好成績。

新北市南山高中全校最高分江浩維獲得七十四級分，他希望就讀醫學系，未來從醫濟世；南山高中蔡沛勳、梁元璞兩人也獲得七十三級分佳績。

72級分孫智閔 會考成績平平

明德高中的孫智閔拿到七十二級分，他是新住民子女，英文表現突出，曾奪下新北市英文作文比賽第三名、全國小學論文競賽特優；孝順的孫智閔，課餘時間要照顧弟妹、幫忙家務，也從未參加校外補習，國中會考成績只是普通的2A3B，進入高中後「倒吃甘蔗」，跟著老師進度並留校晚自習，遇到不懂的就立刻問老師解惑，好成績全靠他一步一腳印。

跨海的國立金門高中也有兩人超越七十級分，「狀元」是七十二級分的張進宏，他說，要保持念書的習慣，每天都要「碰一下書」並關掉手機；「榜眼」七十一級分的楊惇景也說，安排時間很重要；英文滿級分、六十九級分的李馨宜說，每天至少背一百個單字。