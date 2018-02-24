〈中部〉雲林6人滿級分 虎高5人亮眼

2018-02-24

〔記者黃淑莉、林國賢、陳燦坤／雲林報導〕一○七年大學學測成績出爐，全縣有六人拿下滿級分，一掃去年無人滿級分陰霾；虎尾高中有五個滿級分表現最為亮眼，位於四湖偏鄉文生中學也有一人，相當難得。

文生中學重考生 如願拚台大醫

虎尾高中七十五滿級分為吳柏諺、許煌浚、吳婷茹及王湘晴；而去年畢業重考生王仁瑜也考出滿級分；文生中學重考生陳易也如願拿下滿級分。

許煌浚喜歡資訊工程、程式設計，第一志願是台大資工系，其他三人的志願都是醫學系；王仁瑜去年學測七十二級分，錄取清大材料系，他休學後在家準備重考，志願是台大牙醫系。

文生中學校長呂松林表示，陳易去年學測考出七十二級分已相當不易，但他不滿意，決定重考；陳易說，他曾被鼻竇炎所苦，就醫開刀痊癒後即立志考台大醫學系，希望當醫生。

斗六高中賴哲緯、李淂賢、正心中學林威成、陳德範等四人都拿下七十四級分。陳德範、李淂賢目標鎖定醫學系；林威成想唸牙醫或物理系；賴哲緯將朝電機或機械工程發展。

陳德範表示，他就讀國小時曾幫一位致力偏鄉醫療服務仁醫拍攝紀錄片，就希望能成為可以助人的醫生，除朝成為臨床醫生努力，還希望能加修社會科學知識，讓自己成兼具人工智慧、大數據科學等專長的專業醫師。

正心中學沈佳慧 作文拿特優

正心中學沈佳慧在學測作文「夭」，以張愛玲名句「生命是一襲華美的袍，爬滿了蚤子」破題，描述喜與悲相伴因果，拿下「特優」，總成績七十三級分，比學校模擬考高十級分，被視為黑馬；她將申請香港的大學或是政治大學外交系。