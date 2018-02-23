〈南部〉民進黨市長初選 各陣營衝刺

2018-02-23

〔記者吳俊鋒、邱灝唐、王涵平／台南報導〕民進黨台南市長初選的民調日期接近，各陣營都最後衝刺，有的基層拜票、提出政見，或為地震災民發聲等，無不卯足全力，爭取鄉親支持。

立委黃偉哲妻劉育菁昨召開記者會，提到黃偉哲參與市長初選遭到負面攻擊，數度哽咽表示心痛、難過，希望大家傳承台南正面、良善力量，她感謝民進黨中央已經看見負面選舉文化，希望大家一起來讓台南向上提升。

立委陳亭妃由市議員林慶鎮陪同，走訪地方，傾聽基層心聲，她也提出以南科為產業核心基地的區域發展政策，包含透過各重大建設，來帶動區域發展，並引導綠能產業，促進經濟等。

立委王定宇則是到傳統市場拜票，並與業者們話家常，他認為目前的攤商，正面臨民眾消費習慣改變的經營困境，將設法協助，找回昔日榮景。

立委葉宜津出席鹽水武廟蜂炮宣傳活動，力挺這項國際級民俗慶典，並與學甲區公所等單位，一起行銷蜀葵花文化節、小麥產業文化節及台灣鯛品嚐大會。

黨部主委顏純左以清晨站路口、下午車隊造勢、晚上徒步拜票等方式，在最後的階段將選情衝刺到最高點，且將提出一百部政策影片，強調自己不打高空、實在做事，是能無縫接軌市政的參選人。

前立委李俊毅為二○六地震受災戶發聲，兩年過去了，安南區四戶有土壤液化問題的連棟透天厝，因鄰居之間無法取得共識，迄今遲未獲得善款補助，進行頂升扶正修繕，他批評市政府工務局態度消極，應強制介入協助。市政府工務局長蘇金安回應，連棟建物確實要一起頂升扶正，既然全體住戶無法達成共識，可以進行局部的地質改良，還是能避免土壤再液化的問題。