〈中部〉后里掩埋場成轉運站 垃圾堆成山

2018-02-23

〔記者張軒哲／台中報導〕過年期間，家戶垃圾大出清，市府環保局利用后里垃圾掩埋場作為垃圾轉運站，導致年假期間后里多了一座垃圾山，民眾抱怨臭氣沖天，附近各區垃圾堆在后里，影響環境品質。環保局指出，過年大掃除垃圾爆量，才會暫置后里垃圾掩埋場，一週內就會清理完畢。

后里區因為有焚化廠、垃圾掩埋場以及多家傳統產業工廠、中科后里園區等，近年空氣品質飽受居民抱怨，過年期間民眾抱怨空氣有異味。市議員陳本添表示，過一個年，后里垃圾掩埋場變成一座垃圾山，原本環保局和廣福里長郭明洲有共識，后里垃圾掩埋場只暫時放置后里的垃圾，但過一個年，不只是后里本區的垃圾，鄰近各區的垃圾都堆置到后里來，犧牲后里環境品質。

臭味漫天飄散 居民怨聲四起

陳本添指出，原本台中市三個焚化爐的爐渣都放到后里尚未清運，現在又加上幾樓高的垃圾，每當清潔隊員在倒垃圾及清運垃圾之際，臭味漫天飄散，后里空氣品質就不佳，加上垃圾臭味，居民怨聲四起，后里掩埋場也已飽和，無法再挖坑，只能露天堆置，希望環保局適可而止，不要什麼垃圾都丟到后里。

年前垃圾爆量 環局允一週內清完

環保局副局長吳東燿表示，后里掩埋場本來就是垃圾轉運處，過年大掃除垃圾爆量，垃圾車進場大塞車，如果沒暫置，會影響多數市民處理垃圾權益，將后里周邊各區垃圾暫置掩埋場是權宜之計，已利用星期三、星期天清潔隊休息日與夜間時間將掩埋場載進后里焚化廠處理，預計一週內可處理完畢。