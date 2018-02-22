〈南部〉保管530萬香油錢 警所槍械室變金庫

2018-02-22

〔記者劉婉君／台南報導〕派出所槍械室變身「金庫」，善化警方連續八年在春節期間提供代保管鉅額現金服務，讓當地信仰中心善化慶安宮大讚「超貼心！」成為八年來的死忠「顧客」。

昨天是年後上班第一天，善化慶安宮常務監察洪獻章、財務組長胡玉真到善化派出所領回寄放的香油錢，每一個鐵製箱子外，都有廟方人員存放前黏貼的封條，並由制服員警護鈔，送到銀行清點、存款。

八年前善化警分局推出春節代管服務後，善化慶安宮一直是「客戶」之一，年假期間金融機構沒有上班，每天收到的香油錢就送到派出所保管，在槍械室變身的金庫裡，受到火力裝備保護，由於廟方的香油錢箱裡，有時會有意想不到的「捐獻物」，多年來隨著封箱進入這座暫時金庫的物品，除了新台幣現金，還有金牌、美元、人民幣、公債券、超商禮券、遊樂場代幣、樂透彩券、發票，甚至仿千元鈔票造型的冥幣，推測應是過年到廟宇拜拜的民眾不慎誤投。

洪獻章表示，春節期間是民眾點太歲燈、光明燈、文昌燈的旺季，一般收費一年三百元到五百元不等，今年香油錢的總金額變少了，但安奉財神燈的收入則呈現倍數成長，寄存在警局的金額共有五百卅萬元左右。以往過年期間因款項無法立即存入銀行，廟方總要擔心遭宵小覬覦，現在多虧有善化警方的幫助，可以安心過年。

善化派出所巡佐姚志河說，分局每年春節期間都會加強執行「存提領鉅額現金警方派員護鈔」，有需要的民眾都可以提出申請，派出所的臨時金庫也曾在平時保管過民眾辦婚宴時寄放的結婚禮金九十萬元。