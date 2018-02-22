〈南部〉破去年紀錄 屏東熱博飆人氣

2018-02-22

已達155萬餘人次 今年可望創新高

〔記者葉永騫、邱芷柔／屏東報導〕在HELLO KITTY彩稻田加持下，屏東熱帶博覽會參觀人數昨天突破去年一百五十五萬餘人次的歷史紀錄，縣府預估今年可能創下一百八十萬人次的新高紀錄。

屏東熱帶農業博覽會自二月三日開幕以來，短短二週即創下一百萬人次入園佳績，遊客幾乎都以本國為主，主因是連日天氣暖和，使得人潮不斷的湧入園區。

高雄市民幸運兒 獲八千元好禮

昨天接近中午人潮已經快達到去年入園人數一百五十五萬三千八百人的目標，來自高雄市的孫維、林雅萍夫妻一家四口趁著休假前來遊玩，幸運成為突破去年紀錄的一家人，當場獲得價值八千元的好禮。

農業處副處長鄭永裕表示，熱博活動持續至三月四日止，還有最後的二二八假期，如果天氣持續轉好，今年可望創下一百八十萬人次的新高紀錄。

潮州春節市集破28萬人次

此外，攤位租金堪稱「全國最貴」的潮州春節市集，最貴的攤位平均每天租金高達四萬元，潮州鎮公所統計，今年到訪人次再創新高，四天三夜突破了二十八萬人次。

人潮多讓攤商口袋飽滿，但市集衍生違停、垃圾亂丟等情形，卻讓在地鄉親笑不出來，直批市集太過擾民。

鎮公所表示，市集確實還有進步空間，但市集活動讓潮州能見度增加，也活絡年節氣氛，未來會繼續增設停車導引、加強宣導垃圾不落地等，往更完善的方向規劃。