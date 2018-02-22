〈北部〉宜蘭縣府新春團拜 陳金德有意參選縣長？

2018-02-22

指希望正派縣府團隊續執政

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨天上午舉行縣務會議與新春團拜，代理縣長陳金德針對十二鄉鎮提出四十六項縣政願景，希望主管單位盡速推動；陳金德並強調，希望正派的縣府團隊可以繼續執政，確保宜縣政策推動。這讓外界解讀，陳有參選下屆宜蘭縣長意願，但他只回應「天道酬勤」（意指上天會眷顧認真做事的人）。

陳金德針對宜蘭縣過去重大爭議建設與政策提出裁示，要求府內各主關機關，在縣政的規畫、爭取、執行都要加緊腳步，並針對重大縣政提出檢討，包含十二鄉鎮的治水、環境美化、風景區活化及都市計畫開發等各個面向。

陳金德指出，新的一年可以勇敢並務實調整政策，縣內幾個重大政策可以再重新思考，像是宜蘭科學園區開發條件檢討、員山童玩公園未來規劃方向、五結中興文創園區活化要積極大膽、冬山河親水公園及生態綠舟、各鄉鎮污水處理廠等，這些縣政都要得到妥善解決。

陳不願證實 回應「天道酬勤」

縣務會議結束，陳金德與縣府團隊舉行新春團拜，陳尚未表態是否要參選宜蘭縣長，但他致詞語帶玄機說，希望天佑宜蘭，讓正派團隊繼續在宜蘭縣政府執政，確保縣府推動的政策是正確政策、是造福民眾政策，只有正派力量才能引領宜蘭縣，也只有正派團隊值得民眾支持。

陳金德的致詞加上在縣務會議提出的政策願景，讓外界解讀有意參選下屆縣長，但他不願證實，只提及「天道酬勤」，將繼續致力縣政，把該做的工作做好。