〈北部〉竹市首座標準足球場 預計8月完工

2018-02-22

南寮浮覆地荒廢多年 去年動工

〔記者王駿杰／竹市報導〕南寮漁港附近的浮覆地長期閒置，雜草叢生、光線陰暗，新竹市政府進行大改造，啟動南寮運動公園新建工程，目前第一、二期工程已於去年二、十月開工，預計今年八月完工，除提供親子使用的運動設施，亦規劃景觀綠化、整地排水、停車場、公廁、兒童遊憩及照明等設施，當中包含竹市第一座標準規格足球場，驗收後就可使用。

林智堅：盼成為民眾必遊景點

市長林智堅表示，將持續整新、升級城市綠帶，目前已分別向交通部觀光局及體育署爭取一千六百六十二萬元、一千萬元經費補助，搭配市款，總計投入八千九百八十九萬元經費，盼將浮覆地改造成民眾來訪竹市的必遊景點。

浮覆地將打造成親子運動公園

教育處體育保健科長李怡君昨指出，南寮浮覆地整體基地面積約六萬八千平方公尺，自一○三年向國有財產署辦理無償撥用後，迄今已閒置四年，除南寮辦理活動時提供停車使用外，多數時間屬閒置狀態，市府積極向中央各機關爭取經費，計畫將長期閒置的浮覆地打造成親子運動公園。

李怡君表示，南寮浮覆地在台六十八線東西向快速道路榮濱段通車後成為民眾來到南寮地區重要的入口，南寮運動公園新建工程主要規劃、設置親子公園、景觀綠化、整地排水、停車場、公廁、兒童遊憩及照明等設施。

另外親子公園部分除設有槌球場、籃球場及自行車道，還特別設置一座、也是竹市目前僅符合標準的足球場，旁邊亦設有足球練習場。

李怡君表示，目前設有足球隊的學校包含建功高中、培英國中、實驗中學；推動樂樂足球的學校有北門國小、陽光國小、朝山國小及大湖國小等，但竹市卻無標準場地，足球運動都只在學校操場或到頭前溪河岸旁練習，親子公園完工後，足球場不但可做為練習、比賽用，喜愛足球運動民眾也不用再跨縣市覓球場。