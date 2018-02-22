〈北部〉「工地」開學 大園國中家長憂安全

2018-02-22

校方：僅剩景觀工程施作

〔記者陳昀／桃園報導〕昨天開學日，大園國中學生開始到新校區上課，不少家長發現，學校工程尚未全數完成，質疑市府教育局急著遷校，讓學生在工地上學，恐有安全疑慮；校方回應，教學區域已完工，未完成的景觀工程已設置圍籬避免學生靠近，也安排教師巡堂，請家長放心。

配合航空城開發計畫、擴建桃園國際機場第三跑道，有六十六年校史的大園國中，昨天起遷校至大園區園科路、行科路交界的南港里客運園區，新校舍面積約四．三公頃，為航廈造型的綠建築，有生態池、雨水回收系統等。

「為什麼這麼急？」家長發現學校還有部分區域仍在施工，擔心孩子發生意外。市議員游吾和、徐其萬都接獲家長抱怨，要求教育局與校方務必做好防護措施；但也有家長說，校方籌建新校舍很辛苦，相信國中生有能力分辨危險。

大園國中校長李培濟表示，新校區的教學區域都已完工，且通過消防安全、無障礙設施、排水設施等檢查，不會影響學生受教權，僅景觀工程因年前連日下雨進度稍有落後，正積極趕工，近期就會完成。

李培濟說，景觀工程只進行整地綠化、種植植被等，校方已在施工範圍設置圍籬避免學生靠近，也安排教師配合每節課巡堂，維護校園安全。

22路線專車接送近千學子

此外，由於新舊校區相距約四．七公里，市府編列交通津貼，讓近千名學生分乘廿二條路線的學生專車到新校區上下學，十分壯觀，李培濟指出，開學第一個月會安排教師與家長志工共廿人，在每條路線隨車協助，首日實施順利，相信大家很快就能適應美麗的新校區。