〈北部〉桃園燈節開幕 史努比主燈閃亮

2018-02-22

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園燈節昨晚開幕，沿著南崁溪佈置長八公里的四大燈區，展期至三月四日；市府今年獨家取得美國《PEANUTS／花生漫畫》授權，打造以史努比與家族成員逾卅種以上的造型花燈，搭配四大燈區套裝行程，邀請民眾「日遊桃園、夜賞燈節」，預估可吸引一百廿萬人次的遊客。

市長鄭文燦昨晚主持燈節開幕，桃園主燈區湧入大批人潮，一家四口前來賞燈的市民黃先生表示，他連續三年看燈節，今年的史努比主燈造型十分吸睛，吸引小孩子們搶著要拍照。

4大燈區沿南崁溪 佈展8公里

今年桃園燈節沿南崁溪橫跨桃園、龜山、蘆竹三個行政區，分別規劃桃園區三民運動公園的「桃園地球村」主燈區、汴洲之美橋的「購物新天堂」水汴頭燈區、龜山燈區星月橋的「新星智慧城」及蘆竹燈區竹夢橋的「花彩新天地」。

市府觀光旅遊局長楊勝評指出，燈會期間每日晚間六點至十點，四大燈區全面亮燈，逢假日延長至晚間十點半，且每晚六點起，主燈將以每半小時一次，搭配燈光與音效展演，極具聲光效果，每天晚間六點半至九點半還有來自國內外團體的精彩演出。

小提燈「桃喜狗」5假日限量發送

楊勝評表示，以桃園國際機場檢疫犬米格魯的樣貌設計、最受矚目的小提燈「桃喜狗」，於廿四日、廿五日、廿八日及三月三日、四日的下午五點，在各燈區服務台免費限量發送二千盞，總計將發出四萬盞；此外，民眾憑市民卡到服務台感應還可獲得文具組、運動水壺、名片夾等限量紀念品。

三民運動公園主燈區的主燈史努比乘坐飛速前進的紫色機場捷運列車，象徵桃園高飛、新年好兆頭，並結合定時登場的「水上彩幻雷射水霧秀」；龜山區主燈結合科技，以正在打字的史努比為造型，打造桃園科技之城意象；蘆竹區主燈以桃園國際機場為場景，搭配農業的草花、稻米等環繞史努比，另有六個主題燈區；水汴頭燈區主燈為史努比手持禮盒與桃園各式伴手禮。