〈台北都會〉春節物價齊漲 白鯧一尾破千元

2018-02-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕明天就是除夕，家家戶戶忙著採買年貨，新北市主計處昨公布春節前物價概況，包括全雞、豬肉、香腸、臘肉、魷魚乾等應景食材，漲了二％至五％不等，往年價格居高不下的鯧魚，今年跌幅約兩成至兩成五，但傳統市場白鯧每台斤六百至八百元左右，一尾仍飆破千元，民眾還是買不下手。

主計處指出，今年一月雞肉產量減少，加上天氣寒冷，民眾燉湯進補，需求量大增，全雞較去年同月上漲五．六五％；豬肉因供應量減少，較去年同月上漲二．一二％。鯧魚雖較去年同月下跌十九．七七％，但與上月相較上漲四％，預估本週仍有一波漲勢。另外，香腸、臘肉因原物料進貨成本提高，分別較去年同月上漲六．五五％及二．七五％；魷魚乾因捕撈量減少，較去年同月上漲二．三八％。

市場處一月物價訪查結果，白鯧平均每台斤五五五元，比去年同月減少一九四元，豬五花肉平均每台斤一四七元，比去年同月上漲十一元，肉雞平均每台斤一一七元，比去年同月上漲十元，土雞平均每台斤一六一元，比去年同月上漲十九元。市場處表示，目前價格是年節前的最高峰，後續變動幅度應不大。

市場磅秤稽查 五台不合格

為杜絕不肖攤商偷斤減兩，消保官會同經濟部標檢局及市場處人員前往三重、蘆洲等市場檢查磅秤，稽查九十多家攤販、共一一八台磅秤，其中有五台誤差超過廿克，須停止使用。市場處已在全市卅八座公有零售市場設置公秤，保護消費者權益。

三重、板橋果菜市場 除夕賣到中午

新北果菜公司三重市場及板橋市場年前廿四小時不打烊，除夕營業至中午，大年初一至初五提供禮盒零售，初六後恢復正常供貨。

類流感門診 13醫院春節無休

另外，春節期間常是流感疫情高峰，目前新北市累計流感重症有五十七例，其中有十三人死亡，比去年同期增加六人。市府協調轄內十三家醫院增設「類流感特別門診」，除夕到初五每天都有門診，同時有三四七家診所春節開診。

基隆市衛生局也協調衛生福利部基隆醫院、三軍總醫院基隆分院、礦工醫院及基隆長庚醫院於年假期間開設類流感門診，民眾如有發生類流感症狀，應儘速就醫。