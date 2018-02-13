〈台北都會〉柯批都更效率差 郝辦轟「病態」霸凌

2018-02-13

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕北市府昨舉辦「台北市都市更新論壇」，市長柯文哲致詞時，點名前市長郝龍斌任內所推動的「老舊公寓更新專案」主打「一坪換一坪」，最後僅有七十九案申請、三案開工，指政策效率太差須檢討。郝龍斌辦公室發言人游淑慧隔空質疑，柯任內又完成哪一個都更案？自己成績掛蛋，怎麼好意思批評別人？只會往別人身上倒垃圾，開口閉口永遠都說別人壞話，卻從不檢討自身已是一種「病態性格」，請不要再霸凌別人。

柯文哲提到，台北市超過卅年的老屋共有六十萬戶，佔北市房屋的六十七％，進入都更程序的只有三．六萬戶，顯示都更政策還需要很大幅度改變，不然照速度，要花千年以上。他也提到，每一任市長候選人都會到大同區蘭州、斯文里整宅晃一圈卻無下文，表示該案預計五月開工，相信將是北市都更里程碑。

但游淑慧隔空批評，蘭州、斯文里都更案從郝龍斌任內規畫、整合，柯市府再慷慨的將全區容積率從三○○％拉到四五○％，滿足民眾所要的「舊房子每坪可換回新房子一坪加公設」。她說，公辦都更是市府球員兼裁判，可以為政績大方給容積，但面對其他案，柯要市民不要幻想「一坪換一坪」，豈不是雙重標準？

另一方面，張景森於論壇致詞時，指都更過去受到汙名化，甚至有「都更受害者」名詞出現，「我從來不知道都市更新有什麼『受害者』，只有發現『受益者』、『受益不夠多者』或『沒有受益很多者』。」他也批評，行政法院判決永春都更案北市府敗訴，是法院撈過界，呼籲行政法院尊重北市。