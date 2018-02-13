〈台北都會〉淡水私人狗場滿地糞尿 疑有「狗吃狗」

2018-02-13

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡水區小坪頂深山收容流浪貓犬的私人狗場，遭檢舉環境惡劣，疑有「狗吃狗」情形。新北市政府動物保護防疫處日前（六日）到場發現，狗場滿地淤泥、糞尿，甚至有犬隻遺骸，倖存犬貓則瘦得皮包骨。動保處將狗場負責人陳喜紅依動保法第廿五條移送法辦，可處兩年以下有期徒刑或拘役，併科廿萬元以上兩百萬元以下罰金，另依動物傳染病條例規定處三至十五萬元罰鍰。

動保處表示，二月初接獲台灣防止虐待動物協會（TSPCA）通報小坪頂私人狗場有虐待動物情事，二月六日調集多位獸醫師、動保員及TSPCA執行長姜怡如等廿多位志工前往查看，發現這處隱身山林的狗場瀰漫著糞臭及屍臭味，環境惡劣，一共飼養犬隻兩百隻、貓七隻。

動保處緊急將卅八隻犬隻帶回治療，其餘犬貓全數收容，並將現場犬隻遺骸火化安葬，另將三隻犬隻遺骸送驗，釐清犬隻是餓死或遭外力虐死。

七十一歲的負責人陳喜紅表示，狗場收容流浪犬貓，自己上了年紀，沒體力照顧數量龐大的犬隻，才會導致環境越來越糟。動保處依動保法第廿五條將負責人移送法辦，最高可處兩年以下有期徒刑或拘役，併科廿萬元以上兩百萬元以下罰金，飼主將不得再飼養寵物，否則將處三千元以上、一萬五千元以下罰鍰。

動保處長陳淵泉表示，因各動物之家在短時間內要收容兩百多隻犬貓，壓力不小，請各方愛心人士踴躍認養。