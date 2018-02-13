〈台北都會〉電影結合公園 國影中心動土

2018-02-13

預計二○二○年完工

〔記者陳心瑜／新北報導〕國家電影中心（簡稱國影中心）身兼電影保存、文化推廣重責大任，硬體館舍歷經十四年籌備，昨天終於開工動土，主體建築以影片為意象設計，創造電影與公園結合的主題空間，預計二○二○年三月完工。另外新北市政府表示，已爭取到財政部補助台灣電影文化園區ＢＯＴ前置作業經費，今年將進行可行性評估，帶動電影產業發展。

國家電影中心基地則位於新莊副都心精華地帶，位於富貴路與文藝路口，對面就是文化部所在的中央合署大樓。場館由新北市政府新建工程處興建，文化部負責專業設備建置及後續營運。

新北市長朱立倫昨天主持國家電影中心開工典禮時表示，電影中心肩負著延續電影文化資產的使命，藉由國際交流或舉行各種不同類型的區域影展，不但讓世界走進台灣，更讓台灣藉電影被世界看見。

文化部政務次長楊子葆說，在電影院觀影是美好的藝術體驗，國影中心有傳統的電影院，加上手機和電視這些取得的影視感動，兩者交互的結果創造無限可能的未來。

除了行政大廳 也有影廳

新北市新工處長詹榮鋒表示，國家電影中心主題建築以影片為意象設計，為地上四層、地下一層的建物，造價四億四百四十五萬元。除了行政大廳，還有多功能空間大廳、五十人影廳、兩百人影廳，也有圖書暨展覽區。未來也會對當地民眾釋出門票減免或是場館租金折價等回饋措施。

還有開放空間 戲水池

詹榮鋒說，國影中心更以親子公園概念，設有廣場開放空間、兒童戲水池、遊樂沙丘，滑梯與景觀休憩池等規劃，創造電影與公園結合的主題空間，地下一層為停車場。