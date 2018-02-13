〈北部〉深入201室 「再害怕還是要去」

2018-02-13

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「雞湯回家再煮給妳吃，我先出發去花蓮。」花蓮大地震，宜蘭縣政府消防局共出動五十二人次前往支援，鑽進傾倒又埋在地下的房間穿牆打洞救人；消防員蔡易達坦承當然會害怕，而且妹妹還在家等著他回家煮雞湯，可是還有人被壓在牆下，怎麼樣也要努力把人救出來。

負責執行最艱困二○一室搜救任務的宜蘭消防人員，由礁溪分隊長陳俊華擔任指揮官、南方澳分隊小隊長歐明達擔任副指揮官，兩人率領詹逸煌、蔡易達、朱家興、李宇軒、藍炳裕、鄭仲凱、林哲豪、江恩澤、蔡明諺、楊明倫和游定祥隊員，挺進二○一室。

「有人還在牆下，不管有多害怕，當然都要進去救人。」蔡易達是第一批進到四樓的隊員，他接獲支援任務時，才剛打完工廠火警，馬上又接著支援花蓮，本來跟妹妹約定好，隔天要回家煮雞湯給她吃，但搜救任務緊急，他趕緊跟妹妹說「回來再煮給你吃。」隨後就整好裝備出發花蓮。

「當然要去，讓他們回家。」隊員朱家興不敢告訴家人要到花蓮救災，而且還是負責推進到最難搶救、被鋼筋樑柱團團包圍的二○一室；他說，不想讓家人擔心，自己再害怕還是要去，要讓五名中國遊客回家。

宜蘭消防員兄弟檔藍炳裕和藍炳智都是高級救護技術員，兩兄弟陸續抵達花蓮救災；藍炳裕也參與最後二○一的搶救，他說，家人當然會擔心，可是都能理解救人是消防員一肩扛起的責任，出發前也有為他們兄弟加油。