〈北部〉花蓮救災76小時 宜蘭消防局出動52人次

2018-02-13

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕二月六日深夜花蓮強震後直到九日晚上八點，雲門翠堤大樓二○一室遲遲無法突破，房間被樑柱和石塊團團圍住，為了將房內中國遊客一家五口救出，指揮官下令從四樓往下打穿天花板和樓地板，十日拉出三人，當晚率先進入搶救的，就是宜蘭消防局支援的消防人員。

7日到10日 支援雲門翠堤

六日花蓮強震，宜蘭縣政府消防局當晚立即派遣五車、十三名消防人員，出發前往花蓮支援救災；當時蘇花公路落石不斷，公路總局宣布封路，但宜蘭消防弟兄為了救災，冒險挺進在凌晨三點五十分抵達災區，加入雲門翠堤大樓搜救工作。

從七日凌晨到十日為止，宜蘭縣消防員持續接力不間斷，七十六小時內共派出五十二人次，寒流低溫揹著裝備，在傾斜度達三十度的雲翠大樓，搬開傾倒的家具、打通頑「牆」，搬開沉重石塊，尋找一絲絲希望。

「大家再拚一下，把路鑽出來！」二月九日晚上，當時還有五名中國籍遊客受困雲門翠堤大樓二樓；強震過後，已經嘗試過三條路線試圖打通，但都無功而返，最後決定從最危險的四樓往下突破，由於大樓已經傾斜三十三度，擠壓呈現三明治形狀，四樓以下都被埋在地底，要在最傾斜地方打通三個樓層，技師等專業人士都覺得冒險。

挺進201室 帶出3名中客

「但是人還是要救。」還有五個人被壓在樑柱牆底，宜蘭縣消防隊成為第一批挺進四樓的支援隊伍之一，他們和花蓮縣、基隆市、桃園市、台北市、新竹縣並肩作戰，從四樓往下打通，在傾斜的建築物扶著牆，互相提醒小心安全，或趴或爬朝二○一室推進。

宜蘭消防員兩個小時輪班一次，進入危樓整整十二小時，第五梯次指揮官陳俊華和副指揮官歐明達在隊員進到大樓期間，目不轉睛盯著大樓，觀察結構是否安全，一有餘震就以無線電聯繫，確保人員安全。終於在十日凌晨，接觸到二○一室樓地板，隔天與其他隊伍交班，帶出三名中國遊客，宜蘭消防員是第一批開路的救難英雄。