〈中部〉砲彈掉床腳沒爆炸 被當「神」膜拜

2018-02-13

〔記者陳冠備／溪州報導〕千拜萬拜，您拜過砲彈神嗎？一九七○年代台灣與中國關係緊張，彰化溪州是陸軍砲兵主要演習陣地，經常在濁水溪岸進行實彈射擊，沒想到有一天砲彈卻飛往鄰近村莊，還掉落在民宅家的床腳下，幸好未發生爆炸，軍民們認為炸彈未爆是出現神蹟，臨時用番薯、椅條當香案，一起焚香膜拜，感謝砲彈之神庇佑。

花在彰化新春活動 復刻重現

彰化縣溪州公園近日為「花在彰化」新春活動進行場佈，縣議員李俊諭找來舊鐵馬、老木椅與一枚拿掉火藥的未爆彈，並紮了一具手持焚香的稻草人，將這段流傳當地的奇談復刻重現，當時的目擊者張明地昨日也現身說明事發經過。

張明地說，四十二年前的某日仲夏，陸軍砲兵正在進行例行演練，可是跟往常有點不對勁，因為一直有砲彈掉入潮洋村內，村民感到納悶時，突然有一顆一○五榴彈砲直往一戶陳姓民宅中飛去，砲彈掉落後未爆炸，還轉了兩次直角彎，通過客廳再鑽入房間通舖床底下躺著，當時陳家人都在客廳吃飯，見著這一幕，大家嚇得張口無言，趕緊通報軍方。

軍方駕吉普車趕到後，小心翼翼的將這枚未爆彈取出，直言「這真的是奇蹟」，由於當時民風純樸，對於這樣的情況感覺到是神明冥冥之中的庇佑，因此牽來一台腳踏車，將砲彈安置在鋪著麻袋的的載貨架上，再用番薯當香爐，椅條當香案，眾人對砲彈焚香膜拜，感恩上蒼慈悲未有憾事發生。

李俊諭表示，據說當天國軍是幫新加坡軍人訓練射擊，原本該飛往濁水溪的砲彈，卻有十二顆飛往鄰近的潮洋村境內，幸好都未發生爆炸，為紀念這次神蹟，特別佈置展出，歡迎民眾前來參觀。