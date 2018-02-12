〈北部〉竹市圖鹽水分館整修 5月底完成

2018-02-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市文化局圖書館鹽水分館位於鹽水公園內，因鄰近海邊，走出圖書館或二樓就可眺望美麗海景，又被稱為「海景圖書館」，目前正進行裝修，將打造開闊的閱覽環境，預定五月底前完成。

鄰近海邊 被稱為海景圖書館

新竹市文化局表示，民國一○二年成立的鹽水分館，位於西濱公路豎琴橋附近的鹽水社區活動中心二樓，以南香山區居民為服務對象，是新竹市第五座公共圖書館，每年有近八萬人次入館，因鄰近內湖、大湖、南隘等國小，經常辦理遊戲繪本、趣味講座等親子活動。

鹽水分館二樓可眺望海景，館外還可欣賞豎琴橋景觀，但由於定位為社區圖書室，館內空間零散難以妥善利用，考量當地民眾閱覽需求與環境缺失，向教育部爭取補助改善閱讀環境。

包括拆除所有隔間，打造穿透視覺環境，透過不同造型、色系的擺設，塑造活力、趣味的多元空間感，並區隔不同的服務區，運用天花板、天窗及燈光，營造舒適氛圍。

除空間改造，並將原有舊型獨立分離式冷氣改裝設氣冷式冰水主機空調系統，改善夏日館內悶熱現象。

文化局表示，施工期間在一樓入口處設有臨時閱覽室，受理還書等服務，也提供當日報紙及部份期刊雜誌可於館內閱覽，但大部分圖書封箱暫存與網路設施停止使用，若讀者有使用電腦等需求，可到其他公共圖書館。