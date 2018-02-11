〈南部〉金針山八重櫻盛開 霧裡賞花浪漫

2018-02-11

〔記者陳賢義／台東報導〕台東太麻里鄉金針山八重櫻盛開，嫣紅花團將整片山頭和步道裝扮的好嬌豔，還有雪白梅花襯映，午後霧裡賞花，山區美不勝收；在地民宿業者表示，這波花期將持續到三月初，遊客可利用春期連續假期上山賞美景。

遊客驚豔 花期到三月初

早年金針山區在太麻里鄉公所、水土保持局及當地農民的支持下，陸續種植十餘公頃的八重櫻、山櫻，其中八重櫻是面積分布最廣，每逢盛開時間都讓遊客驚豔不已，讚譽猶如「南迴陽明山」；「霧裡看花，真的太美了！」金針山上氣候變化多端，午後逐漸被山嵐覆蓋，遊客阿祥驚呼美呆了。

金針山種植逾萬株的八重櫻，逢冬臨春就接力綻放，美不勝收。在地婦人英姐說，每逢冬天近尾聲初春時，全台各地最夯的活動就是出門賞櫻，金針山也成為最佳首選。金針山花季整年不斷，除夏天著名的金針花季，還有四到六月的繡球花、野百合季，一至三月則是櫻花綻放季節，金針山上由一片黃橙轉變成整片嫣紅，隨處可見山櫻盛開美景，山嵐瀰漫覆蓋，更讓山櫻花蒙上一層神祕和嫵媚，也讓遊客增添了霧裡看花的浪漫氣氛。在地民宿業者表示，櫻花粉紅花朵猶如綢緞，形同胭脂為翠綠山巒增豔，花期持續到三月初，遊客可及早規劃，踏青賞景欣賞如詩如畫美景。