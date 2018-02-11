〈台北都會〉老舊頻漏水 北市安康平宅多戶難過年

2018-02-11

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市文山區安康平宅於一九六○年興建逾千戶，為供低收入戶居住的平價住宅，屋齡超過五十年，房舍老舊頻有漏水問題。北市議員簡舒培日前到平宅會勘，當地住戶無奈嘆，漏水已經一年多，嚴重影響家人間感情，常為漏水起口角，眼見年關將近，今年過年恐得在漏水屋度過。

安康平宅因建物老舊，頻出現結構損裂、滲水、漏水，之前社會局曾在平宅屋頂加蓋鐵皮暫做改善，但蘇迪勒颱風將屋頂掀翻，礙於建管法規與房屋結構強度不足，不再加蓋，卻加劇住戶漏水，社會局多年來雖砸錢抓漏卻緩不濟急。據簡舒培辦公室統計，安康平宅現有十八戶出現漏水問題。

漏水1年多 5口之家煩躁常口角

記者實地踏進安康平宅漏水戶，一家五口擁擠居住的十多坪狹小空間，雖有一台舊除濕機，空氣仍異常黏濕，地板與牆壁不停滲水，四處可見盛水用碗盆，房間天花板更掛有大塑膠袋接漏，沙發上鋪滿吸水毛巾，壁癌早使牆壁嚴重剝落。

該住戶向簡舒培陳情，家中漏水已超過一年，多次報請社會局維修、抓漏，但房舍過於老舊，連水電技師也束手無策。而漏水不僅讓生活出現不便，「每日天花板的滴答聲，更讓全家暴躁、口角不斷，希望能平靜過個好年」。里長仇世屏更道，該住戶住三樓，天花板因漏水快要塌掉，四樓更嚴重，早沒住人。

簡舒培表示，安康平宅配合公辦都更，居民將會陸續搬遷，但二期、三期還有住人，三期甚至還要五年才能改建，要求社會局與建管處研議短期配套，維護居民居住品質。

社會局：天晴就維修 或安置旅館

社會局長許立民承諾研議配套，他表示，已安排其中二戶搬遷至平宅其他未漏水屋，三戶已修好，其餘十三戶正調查漏水狀況，天一放晴就進行維修。社會局說，若問題太嚴重也會安置居民到旅館暫住。