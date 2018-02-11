〈北部〉妻小送收容 休假軍人連日救災

2018-02-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在陸軍台東聯合保修廠擔任上士的職業軍人蔡哲文，地震當天他正好休假回花蓮的家，遇到大地震自家牆壁還龜裂，擔心安危，把妻小安置到收容中心後，立刻以義消身分投入救災。具有EMT2 證照的他擔任現場救護工作！他說，因為是用自己的休假，因此算歸建在義消中加入搜救，從七日凌晨起到現在每天都投入救災。

卅三歲蔡哲文來自志工家庭，媽媽黃愛伶是花蓮縣志願服務協會的理事長。他穿著鳳凰義消的制服、頭盔還有「世界第一、台灣精神」的圖案，非常醒目。

他說，地震發生時他的十二歲、七歲兒子和三個月小女兒都睡著了，沒想到突然一陣劇烈的天搖地動，他居住的吉安鄉北昌村的七層公寓大樓受損不輕，不但牆壁、裝潢龜裂受損，家具翻倒、電視摔破、大小玻璃碎滿地，唯一慶幸的是妻小都沒有受傷，當機立斷「房子不能再待下去」，於是先把太太小孩送到縣立體育場小巨蛋收容所後，立刻到消防局報到，擔任現場救護工作。

蔡哲文九十八年就加入花蓮縣消防局擔任義消，只要放假在花蓮，碰到有狀況都會出勤。他因為有中級救護技術員EMT2證照，因此在雲翠大樓救災現場負責第一線，只要挖出死傷者立刻協助送醫，包括雲翠大樓先前挖出的韓國旅客、以及今天挖出的十二歲中國籍男童楊浩然都是他負責。

他說，從地震後開始每天都參與搜救工作沒有中斷，妻子和小孩在收容所有社工照顧得好好的，在沒有後顧之憂下「既然來了，就要堅持到最後」，等到人都救出來，再來想自己家裡的事情。

另外，藝人秦揚在場外的義務熱食區，與幾個愛心團體一起當義工、免費提供熱湯給救難人員喝。他說，八日起到花蓮幫忙，雖然無法幫到救難，最起碼能有一碗熱湯溫暖大家，雖然善心團體有部份撤，但他說，會一直撐到最後。