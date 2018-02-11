〈北部〉花蓮舊遠百列危樓 鄰關店避災

2018-02-11

夢見樓倒 老母親嚇壞

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市區舊遠東百貨因騎樓樑柱鋼筋「爆柱」，被判定為「危樓」，隔鄰的三間名產店昨天拉上鐵門無限期停業，深怕倒塌恐遭波及，其中王姓業者的八旬老母親，還夢到危樓一夕間竟夷為平地，嚇得要兒子「關店大吉」返家避災，估計每日損失萬元營業額。

「店沒了，一旁大樓似乎也倒塌！」數一薯二名產店老闆王俊民說，屋齡超過廿年的舊遠百大樓，加 上此次地震影響，已發生過三次外牆樑柱裂縫，因名產店緊鄰舊遠百，長期嚇得老母親噩夢連連，頻說夢見高樓變一樓，「家也被壓垮了！」

王俊民說，舊遠百當年是市中心的繁榮地帶，但隨著百貨公司遷移至和平路的新大樓後，九年來榮景不再，加上一再因地震被列入危險建物，經補強後又除名，早成為附近居民的夢魘，更是老母親心中的一塊大石頭。

他說，六日深夜強震後，舊遠百一樓外牆鋼筋外露還扭曲變形，比往年受損更加嚴重，加上媽媽又夢到大樓倒塌，在多重壓力下，深怕會一語成讖，強調「一定要關店」，否則恐會大難臨頭，自己雖認為太過神話，但畢竟危樓已成事實，今起決定暫時店休，危樓若不妥善處理，開店日將會遙遙無期，影響生計。

王俊民說，店休後每日平均約損失萬元收入，今年生意一定會很慘淡，不只是他，相信全花蓮的觀光業絕對都會受到重創，期望相關單位能盡快投入災後重建，重拾遊客對花蓮的旅遊信心。

縣府建設處表示，會同技師查估後，發現舊遠百已成危樓，技師認為補強也很難改善，建議必須拆除，目前暫貼上紅色危險標誌，由技師及業主派員先將剝落石塊移除。