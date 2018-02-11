〈北部〉竹市客雅平交道 39件闖越案居冠

2018-02-11

去年6至12月 竹縣、市74件大小車闖越

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹地區交通流量大，違規檢舉案件也多，其中闖越鐵路平交道案件，據警方統計，光是去年下半年就有七十四件，又以新竹市客雅平交道三十九件最多，每件依法最重可開罰九萬元，金額比一般交通違規高出許多。

鐵路警察局新竹分駐所統計，去年六月至十二月間，新竹縣、市開車、騎機車闖越平交道件數多達七十四件，換算相當於每月約十二件，其中又以新竹市南外街客雅平交道三十九件最多。

最高罰9萬元 警籲行至平交道前減速

警方調查違規原因，在於該平交道緊鄰住宅區與台一線，車流量大，遮斷器起落期間，部分駕駛人不願意耐心等待，看火車尚未接近就搶快闖越，嚴重危及自己與他人生命安全。

警方表示，過去闖越平交道罰款一萬五千元至六萬元，去年七月加重罰則，最高可罰九萬元，包含駕駛汽、機車在平交道上超車、迴轉、臨停，都一併開罰。

警方表示，新竹縣、市共有二十座鐵路平交道，各平交道皆設有三至四支監視器全時運作，並同步與警方連線，以遠端監控防止意外事故，若接獲民眾檢舉，也會調閱監視器畫面查證，屬實就會開單舉發。

警方呼籲，春節運輸高峰期逼近，台鐵將扮演關鍵角色，駕駛人行經平交道前，務必將車輛時速降至十五公里以下，若遇警鈴響起，遮斷器放下，應在停止線後等待列車通過，勿因貪快造成遺憾。