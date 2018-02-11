〈北部〉明德水庫灌區第一期作停灌 每公頃最高補償8.8萬

2018-02-11

3月1日至31日受理3鄉鎮申請

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣明德水庫水情不佳，不足供應灌區今年第一期作，經濟部與農委會公告停灌，面積達一千一百七十五公頃。苗栗農田水利會表示，將於三月一日至三月卅一日期間受理申請，每公頃補償最高八萬八千元，逾期概不受理。

苗栗農田水利會總幹事李秉焜說，明德水庫今年一月初蓄水率跌破兩成，只剩約二百五十萬公噸，經日前幾波降雨、人工造雨， 蓄水率雖提升到四成八、蓄水量約六百一十六公噸，但面對一期作供灌仍吃緊。停灌後，明德水庫水量全部支應民生、工業用水，目前每天出水約五萬公噸，可維持至少四個月。

停灌1175公頃 補償分3標準

水利會表示，明德水庫灌區今年第一期作停灌範圍為頭屋鄉、造橋鄉、後龍鎮等三鄉鎮，停灌面積達一千一百七十五公頃，請農友至大潭工作站及後龍工作站大岡小組辦理申請作業，另為方便農民就近申請，水利會也派駐人員在鄰近活動中心等地點受理。

水利會表示，停灌範圍內補償標準分三種。一、不種稻作，種植符合「對地綠色環境給付計畫」給付之各項作物或綠肥者，每公頃補償八萬八千元；二、不種稻作且未種植其他作物者，每公頃補償八萬一千元；三、不種稻作，種植非符合「對地綠色環境給付計畫」給付之各項作物或由農田水利會供水養殖之會員者，每公頃補償四萬二千元。廢耕者、停灌區內種植水稻者，不予補償。

另外，經濟部與農委會也已公告，縣內頭份、竹南、三灣、南庄等中港溪四鄉鎮市，辦理自主休耕者，每公頃再加碼二萬七千元節水獎勵金，申報到廿七日。

永和山、寶山2水庫 供水無虞

自來水第三區管理處表示，永和山水庫目前蓄水率約七成三，蓄水量達二千一百八十公噸；新竹地區寶山兩座水庫蓄水率也逾九成，供水可維持到四月無虞。