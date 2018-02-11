〈中部〉「成真一二三」 軌道建設 賴揆送大禮

2018-02-11

一次核定山海屯環線預算

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長賴清德十日到台鐵新烏日車站視察，在聽取市府提出「大台中軌道建設路網」簡報後，他以「成真一二三」回應，就是「一次核定，兩條軌道，三個城市的串聯」，非常阿莎力地送市民一個大禮。

行政院長賴清德昨在台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、交通部長賀陳旦、立委黃國書等人陪同下，前往台鐵新烏日車站視察，了解高鐵、台鐵及捷運共構情形。

兩條捷運串聯中彰投

市府交通局長王義川則提出山海屯環線一次核定，捷運綠線延長到彰化、捷運藍線延長至南投及雙港輕軌捷運、太平霧峰輕軌捷運等大台中軌道建設路網的簡報。

市長林佳龍表示，台中山海屯環線的預算核定，一定要一次就通過，他提出「大台中一二三」計畫，一定要有實際的軌道運輸才有用，請中央先通過，至於系統問題可以再討論。

立法院副院長蔡其昌則表示，林佳龍跟他所爭取的建設，關係到大台中二、三十年發展，希望行政院能核定，不管未來軌道系統如何決定，希望不能換車，才能發揮其效應。他強調，台中市未來發展可期，行政院、立法院都可遷到成功嶺。

賴清德表示，林佳龍對台中市的規劃非常周延，未來三十年，台中市交通建設的發展，應該不敵今天林佳龍對台中市的規劃。

賴清德說，他想起林佳龍在參選台中市長時提出「大台中希望一二三」，就是一條山海環線、兩個國際海空港、三個副都心，因此他以「成真一二三」回應，一就是請交通部協助一次核定，二就是兩條軌道，三就是三個城市串聯。