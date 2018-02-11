〈中部〉南投燈會開幕 春來福旺太空犬好炫

2018-02-11

放天燈為花蓮災民祈福

〔記者謝介裕／南投報導〕二○一八南投燈會主燈區昨晚七時許在南投縣會展中心開幕，縣長林明溱與現場民眾手持蠟燭及施放天燈，一起為災民祈福、為台灣加油，林明溱強調，南投鄉親十八年前的九二一大地震中站起來，相信花蓮人也一定能很快走出震殤陰霾。

南投燈會今年以「旺運出投（頭）天」為主題，規劃兩大燈區，南投縣會展中心為主場地，埔里則是以水上燈會方式呈現。

五犬主燈秀象徵五福臨門

主燈區區分十八個區塊，從原民文化、觀光特色、富饒物產、宗教迄工藝之美，部分燈區還動員縣內師生參與，如蝙蝠俠、蜘蛛人等造型的「汪星人」花燈，便出自於師生們之手，其中，尤以名為「春來福旺」的科技太空犬主燈，最受注目，燈會期間晚上每半個小時有主燈秀，艙門開啟可見到四隻小太空犬與主燈犬相呼應，象徵五福臨門的好兆頭。

水舞劇場情人節登場

燈會期間也有多項節目演出，首次推出的南投水舞劇場，採用全彩高亮度LED燈、雷射動畫及音樂，以科技水舞劇場的形式訴說南投故事，將在二月十四日情人節當天於貓羅溪人行景觀橋登場，另會場旁貓羅溪畔南投國際沙雕文化園區，全新創作的九大展區七十二組創作，此次也加上夜間燈光效果，保證讓參觀民眾眼睛為之一亮。

去年造成轟動的中國重慶「銅梁火龍」，今年將一連演出五天，三月二、三、四日在南投市漂紗舞台；三月五、六日在埔里國中，除此，還有「天下第一鼓」之稱的陜西安塞腰鼓、海寧皮影戲、川劇變臉、名偵探柯南展等活動，將陪伴大家一路從過年前玩到元宵，相關資料可上活動官網（http://www.rs-event.com.tw/2018NTL）查詢。