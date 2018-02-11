〈中部〉莿桐花海節迎賓 裝置藝術吸睛

2018-02-11

〔記者詹士弘／雲林報導〕春節腳步近，雲林莿桐花海節昨天登場，卅公頃的花海受寒流及降雨量過少影響，主花區花況很差，不少已經耕鋤，目前觀賞區已移至花況較好的孩沙里社區附近，社區打造的裝置藝術發揮畫龍點睛的效果。

7社區展創意 花田添特色

縣長李進勇表示，莿桐花海節除了傳統花海，各社區展現創意，打造有農村風情的裝置藝術，現場還有許多雲林農特產品，十日至廿日活動期間跨越春節，歡迎全國鄉親到雲林行春看花海，感受雲林人的熱情。

鄉長廖秋蓉表示，花海節結合鄉內七個社區，在花田設置「地方特色創意裝置藝術」，不同區的花圃有不一樣的風貌，並配合票選活動，民眾可投票選出最喜愛的社區裝置藝術作品，活動也設計集章卡，集滿景點章可獲得旺旺提燈，春節期間將於花海區擇期發放賀新春小紅包。

斗六GO幸福 展88隻彩繪狗

斗六市公所為迎接狗年到來，也舉辦一系列「一起GO幸福」活動，八十八隻造型彩繪狗集結在繪本館，兩百名小朋友參加小小狗公仔彩繪活動，有的小朋友將狗狗打造成蜘蛛人造型，還有小朋友自帶色紙，在彩繪好的狗狗肚子貼上春字，創意十足。

彩繪狗狗在繪本館展出結束後，將移師到斗六火車站、圓環和雲林科技大學展出至廿一日，接著會有「GO GO」快閃尋找集點活動，讓民眾在斗六市尋找狗狗秘密快閃的地點，集點成功可獲得神秘小禮物。