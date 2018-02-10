〈南部〉紅藜季開鑼 春遊台東添景點

2018-02-10

〔記者張存薇／台東報導〕推廣台東紅藜，水土保持局台東分局、台東縣政府農業處合作，分別在台東森林公園、鹿野二層坪水橋旁種下大片紅藜，成為春節遊台東最美新景點，此外，鐵花新聚落昨晚起一連三天更有紅藜音樂會，邀請民眾認識台東最在地、營養價值高的紅藜！

農業處長許瑞貴表示，台東紅藜從民國一○五年面積八十公頃，已成長到去年、今年初的一百八十公頃，產值估約一﹒五億元，縣府將持續推動紅藜、樹豆、小米「原住民三寶」產業，希望成長到一千公頃。

冬季種植面積 推估達300公頃

水保局台東分局長王志輝則說，台東紅藜是全國種植面積最大的縣市，加上冬季零星間作的面積推估高達三百公頃，在台東農改場專業輔導、水保局協助改善生產環境下，品質也是最佳，縣農會紅藜加工廠預計六、七月完工，未來提供脫殼、烘乾等一貫化作業，更能確保紅藜品質。

他進一步表示，紅藜營養價值高，希望和熱氣球、釋迦一樣，型塑「台東紅藜」品牌，將朝與大廠等契作，讓產業發展更穩定。

而昨天起一連三天晚上在台東市鐵花新聚落有紅藜音樂會及紅藜市集，昨天晚間由「手護藜點燈儀式」啟動，這座裝置藝術為榮獲南島國際美術獎的藝術家林琳以紅藜為創作發想量身打造，晚間六時起至九時則有金曲獎得主以莉高露、歐開合唱團、熱地樂隊等接力演出

森林公園、鹿野二層坪 供觀賞

台東森林公園在蝴蝶復育區則種植四分地紅藜，藝術家潘小雪、安君實以台東紅藜穗、梗及漂流木創作高四百五十公分、寬五百公分的樹型裝置作品，十分吸睛，紅藜季將持續至三月二日，鹿野二層坪也種了十八公頃，今天上午十時鹿野地區農會將舉辦開幕活動，春節遊台東又多了紅藜新景點。