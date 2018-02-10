〈台北都會〉圖書館春節借書 有機會抽平板

2018-02-10

〔記者葉冠妤、吳正庭／綜合報導〕新北市立圖書館在廿四小時的自助取書機，與機場捷運A2三重站的「IReading智慧型借還書站」，準備近千本最新出版的熱門書，讓民眾在過年期間仍有新書可以借閱；即日起到三月二日止，借書九冊以上有機會抽平板電腦、隨身碟等禮物。

新北市廿九區的圖書分館也同步準備「書香年貨」，包括一千六百多部強檔影片、動畫及三萬多本暢銷小說、旅遊、兒童圖書等各類新書，提供民眾借閱並延長借閱期限，讓民眾過年仍有書香味。

此外，圖書館還推出「旺旺狗年．閱讀九久」活動，即日起至三月二日止，只要借書達九冊以上，有機會抽卡哇依的「狗」造型隨身碟、平板電腦等閱讀好禮。

新北市圖總館及分館將在十五日（除夕）至十八日（初三）休館，十九日（初四）起服務，但初四、初五彈性調整到下午五點就閉館；至於總館的廿四小時自助取書機、樹林火車站、機場捷運三重站的自動借還書機和板橋車站智慧圖書館，春節期間照常開放。

另外，金門縣農產試驗所今天舉辦「拍出環島南路美景」，上午九點到十一點半在養工所旁的花海區，拍攝心中最有感的相關裝置藝術或綠美化亮點，在現場拍照後打卡上傳至農試所「金幸福農業讚」臉書，凡完成打卡拍照的前七百位民眾，可領取神秘小禮品。