〈中部〉國光客運 開進普台高中

2018-02-10

台北往返學校 週六、日 二班次

〔記者佟振國／南投報導〕交通部公路總局推動「公車進校園」政策，國光客運即日起開通台北往返南投縣埔里鎮普台高中校園班車，於每週六、日固定開往返程二班次，嘉惠學生、家長，沿途也增加停靠中台禪寺、中台世界博物館景點，兼顧觀光遊客與周邊居民需求，可說是一舉兩得。

沿途停靠中台禪寺、中台博物館

普台高中校長林秋惠表示，普台高中、國小約有一千二百名學生，來自全國各地，又以北部居多，由於學校不在客運公車路線上，學生、家長往返住家、學校較不便，感謝國光客運配合「公車進校園」政策，讓往返台北、埔里的班車能延駛至普台高中。

國光客運執行董事戴宏聲指出，台北往返普台高中校園班車自即日起每週、六日上午七時四十五分台北發車，下午二時五十五分由普台高中發車，票價比照台北埔里線，單程全票三九五元、半票一九○元、來回票七三○元，不另加價，沿途也增停靠中台世界博物館、中台禪寺觀光景點，兼顧教育、觀光及周邊居民需求，應該也是國光客運開進高中校園首例。

縣長林明溱、立委馬文君、縣議員吳國昌也認為偏鄉更需要大眾運輸工具投入服務，減少民眾自行開車往返的麻煩，避免塞車也能減少空污排放。

國光客運表示，若其他時間十五人以上團體有需求，也可採DRTS方式（需求反應式運輸服務），於搭車前三日以團體預約購買當日台北埔里來回票方式乘車。