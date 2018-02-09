〈南部〉《憂衝擊房價補強費用高》240多棟耐震差老屋 拒詳評

2018-02-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕擔憂衝擊房價，加上結構補強的費用相當高，高雄市二四○多棟被列為耐震Ｄ級（差）的老屋，願意進入詳評階段者掛零。

花蓮大地震後，再度引起民眾對大樓耐震度的關心，尤其受創最嚴重的統帥與雲翠兩大樓，結構技師認為是低樓層區域的梁柱結構較弱，造成「 軟腳」倒塌。

高雄市工務局建管處指出，前年二月美濃大地震後，就推出老屋健檢初步評估，對象為民國八十八年十二月前，取得建照的六樓以上大樓，估算高雄市約有六千棟。

結構安全（耐震）初評，結果分為Ａ級（優）、Ｂ級（佳）、Ｃ級（尚可）、Ｄ級（差）、Ｅ級（劣）。

結構不良列耐震Ｄ級 需詳評

高雄市最後有三四○○棟申請，結果大多數列為Ｃ級，其中有二四○多棟被列為耐震Ｄ級（差），主要是結構不良、梁柱細長比不佳，都需進一步詳細評估，不過並無Ｅ級。

列為Ｄ級的二四○多棟大樓，工務局未對外公布，已寄發通知給管委會，呼籲前來申請詳評，每案可補助四十至六十萬元，但迄今根本沒有一棟大樓提出申請。

後續結構、梁柱補強 恐花千萬

高雄市建管處表示，詳評所需費用約百萬元，但這不是大樓沒意願的主因，主要是擔心詳評結果出爐後，可能嚴重衝擊房價，加上整棟大樓結構、梁柱補強的費用，可能得再花幾百萬，甚至上千萬元，住戶意見不一，各管委會因此打退堂鼓。

800名額老屋健檢初評 補助6至8千

花蓮大地震後，民眾對老屋健檢的詢問度又增加，建管處強調，今年將向內政部爭取安家固園方案補助，預計高雄市有八百個老屋健檢初評名額，每案可補助六千至八千元，詳細辦法等通過後會公布。