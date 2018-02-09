〈南部〉花蓮地震 車城福安宮捐600萬賑災

2018-02-09

東市順天宮 新春送發財水

〔記者黃明堂、蔡宗憲／綜合報導〕台東市百年老廟順天宮歲末新春助民眾求財，昨天將火紅鐵球凈化過的發財水安座在財庫，預定新年發送土地公發財水及每人一百元蘇府王爺紅包給信眾；十三年歷史的屏東車城福安宮「拜頭香」，今年仍依慣例摸彩及送開運金幣，為協助花蓮地震賑災，主委陳泰崇及總幹事曾寶文宣布廟方捐助六百萬元。

位於台東市寶桑路的順天宮昨天進行特有的鐵火球淨化科儀，廣場上擺了數箱礦泉水，並擺火爐燃燒木炭，爐裡都有一顆鐵球，歷經三小時的燃燒，由黑轉為通紅，經念咒灑鹽，徒手赤掌抓起火球丟入水桶內，立刻蒸發出大量水煙，再持桶繞行礦泉水淨化。

鐵球每顆有六斤六兩重，要燒到攝氏一千兩百度，在一般的情況下，赤手接觸如此高溫必定燙傷，但經過咒語及灑鹽，握起火球，皮肉完全無礙。

這項儀式由廟主委楊卿勇與市長張國洲、市代張品澤等人共同上香祈福，並把發財水送入財庫。張國洲表示，新的一年，他祈求蘇府王爺讓大家溫飽，做生意大賺錢，做農大豐收。楊卿勇則說，有些銀行會把礦泉水放在金庫，有「賺錢若賺水」之意，順天宮把礦泉水放進財庫，也是相同意思，歡迎大家在初夕夜子時開始到廟參拜。

花蓮地區發生大地震，十年前曾經歷過恆春大地震的福安宮廟方人員，都能感受災區的慘烈，曾寶文等人特別在「拜頭香」記者會前為災區祈福，並當場宣布廟方捐款六百萬決定，「後續有任何需要將持續協助」。

福安宮今年的「拜頭香」活動，將結合首次舉辦的春節元宵花燈，獎項除了液晶電視、洗衣機、自行車、平板電腦等獎品，還準備四千份的狗年開運金幣。

福安宮主委陳泰崇指出，狗年招財金幣除了除夕夜四千枚，初一至初五早上十點及下午兩點，都可以到福安宮前廣場排隊索取。