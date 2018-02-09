〈南部〉（台南）全台首創雙面發電 勞動部光電站啟用

2018-02-09

〔記者楊金城／官田報導〕厲害，太陽光電新技術，雙面太陽能板都可發電。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署配合推動能源政策，與新日光能源科技、銓泰環能科技合作，在官田打造「全台首座Ｐ型雙面雙玻屋頂型太陽能電站」昨天啟用，是台灣第一座可以雙面發電的電站，在地狹人稠的台灣，可望成為太陽綠能重要發展趨勢。

架屋頂正面吸陽光 背面吸反射光

六千五百片雙面太陽能板就裝在勞動部雲嘉南分署的十棟大樓屋頂，除了正面太陽能板可以吸收太陽光發電外，背面太陽能板也能吸收地面反射光及漫射光來發電，因此屋頂地面都漆上白漆，以加強反射光。

比傳統單面板 發電增加二至三成

雲嘉南分署長柯呈枋說，全台首座以雙面模組發電的電站，發電量將比傳統單面太陽能板增加二至三成，對空間有限的屋頂型太陽光電系統相當適合。

電站的雙面太陽能板由新日光能源科技研發量產，裝置量達二ＭＷ（百萬瓦），每年發電量可達二百六十萬度，可支應約七百戶家庭用電並能減少約一千三百七十五公噸的碳排量，相當於五座大安森林公園的造林效益。

建置電站的計畫團隊中，聘用四位分署培訓的太陽能班結訓學員施工，柯呈枋說，因為電站就在各職業訓練場的頂樓，未來還可作為分署開辦太陽能光電技術應用班的職訓教學場地。

因應非核家園、發展綠能政策，太陽能光電人才的需求倍增，分署太陽能班已連二年都加開班數，學員接受職訓後，從事太陽能系統規劃、監工、保養及維護等工作，入門起薪約廿八至三十六Ｋ，若具案場規劃能力，薪水可達五十Ｋ以上。