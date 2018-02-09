〈台北都會〉登革熱境外移入 北市確診今年首例

2018-02-09

同團另有四人 出現不適

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局昨表示，六日出現今年首起登革熱境外移入病例，確診個案為十七歲男性高中生，上月廿五日跟隨學校出國至菲律賓志工服務，三日回國身體不適，隨後確診為陽性，目前還在醫院隔離治療，環保局也已於其行經路徑執行噴灑藥劑作業；同團中兩名歸屬北市的掌控對象，一人已排除感染，另一人持續密切追蹤，已提醒儘量不要到處行動，若外出也須採取防蚊措施。

衛生局疾病管制科長陳少卿表示，確診個案待醫生評估後才會出院。同團出國十三人，目前十二人回國，扣除確診的一人，七人無症狀，但有四人也出現發燒、骨頭痠痛等不適症狀，台北市及新北市分別各掌握兩人。同團出國者皆表示於菲律賓住樹屋期間，都曾遭蚊子叮咬。

據統計顯示，近兩年北市登革熱疫情，去年六十七例均為境外移入病例，前年計六十五例，境外即佔六十一例；提醒民眾赴東南亞等登革熱高風險地區，務必加強防蚊措施，平時也要維持社區環境清潔工作。

環保局水質病媒管制科長吳月蓉表示，接獲衛生局通報後，環保局已於確診個案居住地中山區、就醫地松山區，按規定於其行經路徑範圍內噴灑藥劑。

吳月蓉提醒，杜絕病媒蚊蟲孳生，定期清潔社區環境不可少，包括清除積水容器、將容器倒過來放置、避免住家外堆置雜物，檢查地下室污水池及化糞池並加裝紗網，或出入時避免長時間門戶大開，此外，清潔環境時最好先噴防蚊液，且著長袖長褲，以降低被蚊子叮咬的機率。