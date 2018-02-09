〈台北都會〉殯葬回饋改提列收入12％ 二讀通過

2018-02-09

估計每年回饋2000萬

〔記者何玉華／新北報導〕爭議多時的新北市殯葬設施回饋地方自治條例修正草案，經過多天討論，昨二讀通過，明定回饋金從前一會計年度各項服務收費實際總收入提列，提列比率不得低於十二％，做為改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設、公共設施維護管理使用；民政局以前兩年的殯葬設施總收入估算，未來每年回饋金約兩千萬元。

原每戶發500挨批沒誠意

「新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」於民國一○四年實施，明定回饋殯葬設施基地里及殯儀館周邊五百公尺里內住戶，每戶每年補助健保費五百元，每年總經費約三百萬元，但板橋殯儀館周邊居民認為，五百元補助非常沒有誠意。

經議會要求，民政局提出修正草案，明定回饋經費從殯葬設施收入提列十％，並參考台北市作法設置管理委員會，審核各里提出的使用計畫，回饋範圍增加火化場周邊一千六百廿公尺範圍；但增設管委會、補助里辦公處的作法引起爭議，回饋金提列比率議員也有意見。

由里辦公處申請運用

經過多天討論，決議刪除設管委會，維持經費由里辦公處申請運用做為改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設、公共設施維護管理使用；至於回饋金提撥比率不得低於十二％，以前兩年收入估算，每年回饋金約兩千萬元。

另一方面，「新北市議會組織自治條例」第七條、第十條修正草案昨天也完成三讀，配合中央「地方制度法」修法，未來議長、副議長選舉將採記名投票。