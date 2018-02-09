〈北部〉《苗縣北橫公路再推進》頭份大橋至雞心壩段 通車

2018-02-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣多山地、丘陵，主要交通幹線皆呈南北走向，缺乏東西向聯絡系統，苗栗縣政府廿多年來積極爭取打造「北橫公路」，從竹南沿頭份、三灣貫穿至南庄，可縮減近半小時車程，其中頭份大橋至雞心壩路段昨天舉行通車儀式，可望紓解頭份市區車潮。

頭份大橋至雞心壩道路工程為「北橫公路」重要一環，斥資四．五億，三年前動工，原定去年下半年完工，因配合台電電塔遷移延至昨天通車。

該段全長一 ．八公里，路寬廿二．四公尺，雙向四線道，由新華路連接至一二四號縣道，將紓解一二四號縣道尖峰時段及假日車流量。

斗煥坪至三灣段 109年完工

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗爭取「北橫公路」共歷經七名交通部長，從開始至「最後一哩路」斗煥坪至三灣段上月底動工，預計一○九年完工，耗時逾廿年，為了加強交通網絡，希望新竹輕軌未來能延伸至竹南、頭份，形成竹竹苗共同生活圈，方便通勤族上下班，也紓解火車站及國道疏運壓力。

頭份市長徐定禎則指出，通車路段銜接頭份大橋路口，並連結頭份交流道東側出口往三灣方向，幾個路口屬上下坡動線交疊，尤其頭份大橋銜接「北橫道路」口是九十度下坡轉彎，建議做好燈號疏導等配套，避免尖峰時段路口打結，甚至有安全隱憂。

長十一公里，花費十八億元的「北橫公路」，從竹南、頭份交界的永貞路經頭份、雞心壩、斗煥坪、內灣至三灣，成四段施工，待一○九年斗煥坪至三灣路段完工後，將成為苗栗重要交通動脈。