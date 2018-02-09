〈北部〉《桃園》龜山自強橋震裂10米 市府初勘無虞

2018-02-09

10公尺裂縫 養工處：橋體未受損

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕花蓮縣六日深夜發生大地震後，龜山區自強橋橋面被發現出現長約十公尺的大裂縫，讓每天路過該橋的居民「心驚驚」，擔心橋體是否受到地震損害。市府養護工程處昨天召集橋樑檢測顧問公司專業技師現地檢測，初步研判裂縫與橋樑伸縮縫有關，因地震而裂開，只需補修鋪面，檢測橋體結構並未受損，並無通行安全疑慮。

龜山區自強橋橫跨南崁溪，銜接自強西路與自強南路，在花蓮大地震後，居民發現橋面出現長約十公尺、延伸兩端的大裂縫，景象令人怵目驚心，部分居民擔心危險，寧可繞道而行。

龜山區公所、養工處七日接獲通報後，前往初勘認為無通行安全疑慮，第一時間並未實施封橋，養工處昨天上午召集專業技士到場再進一步檢測，初步研判橋面的裂縫與橋樑伸縮縫相同位置，可能因地震而裂開。

伸縮縫吸收震度 太大時出現裂縫

養工處指出，橋體都有伸縮縫設計，用以吸收車輛行經時的震度，而橋面上方的瀝青混凝土是整片鋪設，當有較大的震度發生，伸縮縫發揮作用時，上方的鋪面就易產生裂縫；而「自強橋」伸縮縫是與河道平行而非橋體，因此，橋面上的裂縫是斜的，與下方伸縮縫走勢相符。

養工處表示，技師同時檢測橋體、橋樑結構，確認都未受到損害，研判尚無通行及安全上的疑慮，完整的鑑定報告會於今天出爐，對於大裂縫造成民眾恐懼，已責成廠商以局部刨除或其他方式盡速修復。