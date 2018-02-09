〈中部〉清潔隊長抽絲剝繭 廢家具藏金找到失主

2018-02-09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉公所清潔隊在本月六日發現一個廢棄鞋櫃內有二條金項鍊、五枚戒指，二天來一直都無人確認，最後靠著偵查隊員出身的清潔隊長黃重情，根據「現場」證據來抽絲剝繭，終於找到失主王姓婦人。昨天上午王婦特別帶著水果前來感謝公所員工，但公所堅持不受禮，而王婦對於金飾失而復得一事，則相當感謝大家的幫忙。

失主曾遭竊以為金飾早被偷

她說，在十多年前，她將這些金飾「藏」在鞋櫃裡，後來家裡被「闖空門」，許多有價值的東西都被搬空，清點失物時忘了自己把黃金藏在鞋櫃內，一直認為「金飾被偷走」。而鞋櫃一直放在協和村的舊家，兩年前她搬到新雅路的新厝居住，女婿不知此事，才會把鞋櫃丟掉。

黃重情使出以前當警察本領

而能夠找到失主，全要歸功清潔隊長黃重情。他曾擔任田中分局偵查隊員，後轉任社頭鄉清潔隊長，這次拿出偵辦案件的本領 ，他說，金飾盒上有員林「員新銀樓」及高雄的一家銀樓名稱，還有用一個大賣場的塑膠袋包住，在發現金飾之後，當地村長曾經用村內的廣播系統，將此事告訴村民，而一位王姓婦人感覺是自己所遺失的，也到清潔隊查看。

依證據詢問比對 物歸原主

由於經過多年，王姓婦人不敢確認這包金飾是自己所遺失。此時黃重情發揮其偵查案件的專案能力，他私下找來王婦的丈夫詢問，果真發現王家曾在員林的員新銀樓買過金飾，此外，有寫著大賣場名稱的塑膠袋，正是王姓婦人的友人所開設，現在已經停止營業，但當年他們常去那裡買日常用品。

而另一個金飾盒是高雄市的銀樓，黃重情再問對方：「你們有親戚住在高雄嗎？」王婦的丈夫說，大媳婦就是高雄人。他立刻打電話給大媳婦問：「妳十多年前嫁來王家時，家裡的金飾哪裡買？」大媳婦問其母，果然就是那間高雄銀樓。

在一切情況都能和現場證據「對上」下，黃重情才通知王婦前來領取，讓這些金飾「物歸原主」！而此次的「偵辦」，也讓大家對於黃重情的專業能力，感到相當佩服。