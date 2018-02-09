〈中部〉中市首座豐原區安康段社宅 4月入住

2018-02-09

昨天公開抽籤 中籤率11%

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市首座社會住宅「豐原區安康段社宅」八日公開抽籤，從一六九六位合格申請人抽出一九四戶，中籤率十一％，中籤者四月就能入住。

一房型 首年租金3800元起

豐原區安康段社會住宅第一期共二百戶，有一房、二房及三房型，其中六戶為計畫回饋戶，其餘一九四戶提供一般民眾及弱勢族群申請承租。由於這是台中市第一處社會住宅，市府加碼優惠第一年租金五折，第二年租金六折，第三年回復原標準七折。以一房型為例，室內面積約八坪，第一年租金含管理費每月最低三千八百元起；二房型室內面積十六坪，第一年租金含管理費六千元；三房型室內面積廿四坪，第一年租金含管理費九千三百元。

因地段好、租金便宜，共吸引一八八一人申請，經住宅處審查，一千七百人符合資格，其中四戶為計畫回饋戶，免進行抽籤，其餘一六九六人昨天進行電腦抽籤，中籤率十一％。

抽籤作業由市府秘書長黃景茂、都發局長王俊傑及住宅處長許由興等人共同監籤，抽籤結果一出來，申請民眾全湧上前仔細查看自己是否被抽中，現場幾家歡樂幾家愁。

六十一歲的張女士抽到一房型，直呼「很開心」。她說，目前在西屯區中清路租屋，二房租金要一萬一千元，豐原社宅租金便宜很多，因娘家在豐原，女兒都長大、結婚了，她搬到豐原，可以和娘家人就近照應。

劉先生和太太都在潭子區工作，現住在屋齡超過卅年、廿幾坪的房子，租金八千五百元，劉先生抽到備取，他說，因為備取順序很後面，這裡又很搶手，恐怕沒有機會入住。

住宅處表示，抽籤結果將陸續以公文及簡訊通知申請人，預計三月中旬起辦理看屋及選屋作業，四月初完成簽約公證後即可入住。

對於未中籤的民眾，黃景茂說，大里光正段、太平育賢段社會住宅正在興建中，共五○一戶，加上規劃中的社宅，戶數達到五千多戶，除了社宅，市府也提供租金補貼、包租代管等政策，幫租屋族減輕負擔。