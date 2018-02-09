〈中部〉埔里今晚點燈 水上花燈重頭戲

2018-02-09

〔記者佟振國／南投報導〕二○一八南投燈會埔里燈區今晚正式點燈，持續三月十日止，燈區七大主題昨晚進行最後試燈，也讓在地鄉親先賭為快，尤其「漫遊埔里」燈區的廿五座水上平台花燈更是此次燈會的重頭戲，融合了埔里多元的宗教信仰、在地觀光產業、農業、美酒，燈光結合水面倒影，體驗不同視覺享受。

點燈前將先為花蓮災區祈福

二○一八南投燈會分南投、埔里兩地舉辦，埔里燈區今晚六時卅分率先點燈，由於強震重創花蓮，歷經九二一大地震的南投縣感同身受，點燈前由中台禪寺法師率眾人為花蓮強震災區居民祈福，也祈求國泰民安、風調雨順。

埔里燈區從南安路中興大學實驗林至中正路口，分為「幻彩燈林」、「紛飛光影」、「蝴蝴水谷」、「漫遊埔里」、「光之瀑泉」、「手創燈廊」、「在地發光」等七大主題，連續兩晚進行最後測試，讓在地鄉親先睹為快。

其中「漫遊埔里」的廿五座水上花燈為此次燈會的重頭戲，集合廿五個鎮內機關、團體、觀光產業界，融入埔里多元族群與宗教信仰、觀光產業特色、農業、美酒等，水上花燈除了本身燈光，透過水面倒影也呈現不同視覺享受。

至於燈會期間「紛飛光影」燈區自晚間六時卅分至九時卅分，每隔半小時表演一次，利用水與光的結合，光影隨著水霧跳動，色彩的變化讓民眾感覺像置身奇幻世界中。