〈南部〉池上三民路紅磚道破損 重鋪柏油路面

2018-02-08

美觀不耐用 縫隙坑洞變大

〔記者王秀亭／台東報導〕池上鄉三民路總長只有六百公尺，卻是鄉內唯一鋪設紅磚路面的道路，雖然美觀，卻因路面損毀、縫隙坑洞擴大，反令鄉民詬病，甚至有長輩不慎跌倒受傷，池上鄉長張堯城表示，今年爭取花東縱谷國家風景區管理處經費，鋪設多條台九線的聯絡道路，一併把三民路地磚刨除，改回柏油路面。

張堯城指出，池上鄉福原村中山路與新生路兩條平行的主要幹道間，有多條南北向的聯絡道路，其中八米寬的三民路，是一條社區巷弄，是附近居民通往菜市場的巷弄道路，為求路面美觀，五年前整條道路鋪設為紅磚路面，行人、汽機車都可通行。

長輩跌倒受傷 車輛噪音擾人

「看上去很美，卻危機四伏。」陳姓鄉民說，不少長輩喜歡晚餐飯後在住家附近的巷弄散步，這段紅磚道五年來沒有任何新建案，地磚與地磚間的縫隙變大，加上當年施工時，底部是水泥貼上地磚，並非較軟的砂石為底，長輩不慎跌倒易受傷，連續降雨過後易長青苔，增加危險性，深夜時分，汽機車路過發出的聲音，常讓附近居民難以入眠。

獲縱管處補助 公所解決民怨

張堯城說，已接獲不少鄉民反應，盼還給大家一個平坦又維修容易的柏油路面，恰巧縱管處補助鋪設多條台九線聯絡道路，遂將民眾抱怨已久的問題一併解決。

考量三民路是許多社區居民散步遛狗的主要選擇， 池上鄉公所有意營造三民路為一條路平、慢速及乾淨的社區道路，十日上午十時舉辦「池上三民路、大家來散步」活動，鼓勵大家多利用新的三民路，疏解中山路及新生路的交通，同時宣導流浪犬安置計畫，打造沒有狗大便的三民路。