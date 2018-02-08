〈台北都會〉計程車共乘 南港到羅東每人250元

2018-02-08

台北與宜蘭合作 可雙向往返

〔記者黃建豪／台北報導〕現行由台北市南港區往返宜蘭縣羅東的客運，在假日期間每天約有五千名乘客，隨著春節接近恐更加提升，為疏散乘客需求，台北與宜蘭合作推出首條跨縣市的計程車共乘路線，從春節前的二月十日至今年六月底，兩人以上共同搭乘計程車，從南港搭到羅東每人收費二百五十元，雖相較客運票價稍貴，但通勤時間也相對較短。

10日起至6月底 再視情況調整費率

公共運輸處指出，為避免春節期間太多乘客排隊搶搭客運，交通局已於春節前核定「南港轉運站至羅東轉運站」計程車共乘路線，由皇冠大車隊獲評取得經營，二月十日起提供乘客另一項往返台北與羅東地區的交通服務，初期業者將提供促銷乘車優惠，只要兩人（含）以上共乘，採單一費率每人二百五十元計費，將辦理至六月底，再視情況調整費率，可避免客運班次等候問題，人數到齊就能發車。

公運處指出， 該條新增設的計程車共乘路線可雙向往返，台北地區在捷運南港站一號出口外乘車，地上畫有共三席候車格位，宜蘭地區則在羅東轉運站的西南角乘車，計程車身上會有識別告示，初期約有一百輛計程車專營此路線，每天上午六時起就有車，營運至每晚十時，且六月底前搭車，會贈送一百元的宜蘭伴手禮抵用券。

公運處表示，實際從南港搭計程車到羅東，計程車資跳表約需一千四百元，計程車共乘只收二百五十元，車程也大約五十分鐘就到，時間也彈性，雖然客運票價只要一百一十元，但乘車需求人數多，須排隊搶票，且羅東前中途有兩處下客地點，車程則約七十分鐘，耗時較長。

而南港往羅東的計程車共乘服務，為台北市第三條計程車共乘路線，前兩條分別行駛捷運劍潭站往陽明山及貓空山區。