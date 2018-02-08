〈北部〉湖口高中新建校區 國教署允金援

2018-02-08

〔記者廖雪茹／湖口報導〕全國少子化趨勢，新竹縣人口卻逆勢成長，但校舍興建面臨經費拮据窘境，其中縣立湖口高中校區新建案更是延宕多時，遲無動靜。縣府教育處表示，湖口高中校區新建案保留預算約四．一億元，但總經費需七億元，國教署長昨允諾協助，不過仍待完成老舊校舍盤點，才能提案爭取經費。

湖口高中表示，現有校園不足十多間教室，新校區早已完成規劃設計，只要經費到位，即可發包動工。

立委林為洲昨邀教育部國教署長邱乾國現勘，林為洲表示，將建請教育部對於有新設學校需求的人口成長地區訂立特別規定，以避免校舍供不應求的問題一再惡性循環，影響新竹縣學子的學習權益。

邱乾國指出，湖口高中為因應教育部一○八學年度多元學習新課綱，有與國中部分開的空間需求，為讓第一期工程能夠順利啟動，地方應盡速籌措財源，並盤點應拆除的老舊校舍，提報中央核定新建校舍預算，透過財源集中讓新建案順利動工。

此外，竹北安興國小第二期活動中心工程，去年底發包，但減項三千萬設備；東興國中第二期活動中心工程約一．六億元預算，原訂前年發包，減項後歷經五次流標和廢標，仍發包不出去。

邱乾國表示，縣府應再調整東興國中的發包項目，以主體工程發包出去為優先；另竹東鎮大同國小校舍頂樓漏水、室內照明不足，中山國小樹根突起損壞路面、竹東國小操場遊戲區地墊損壞，國教署允諾補助經費，協助修繕。