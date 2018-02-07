〈南部〉賞樂、運動、看展 台南迎春活動一籮筐

2018-02-07

〔記者王涵平／新營報導〕文化行春，台南市文化局串連溪北地區新營文化中心、永成戲院、吳晉淮音樂紀念館，春節假期舉辦豐富藝文活動，與民眾共度年節幸福時光。台南青創基地廣場則自昨日至二月廿八日辦理「狗來旺裝置藝術展」。

春節活動從十日由「名家寫春聯．借書送春聯」率先展開，當天上午在新營文化中心圖書館借閱三本書以上，便能獲得名家揮毫春聯兌換券，南瀛書法學會理事長蔡明勳等多位書法老師現場揮毫。

新營文化中心除了除夕休館一日，畫廊初一至初五特別開放，有「好運旺旺狗年特展」、「鼎甲席中惜茶席特展」等展覽。

大年初四在新營文化中心廣場，由南台灣最活潑熱情的康健體能團隊，帶來歡樂GOGO親子派對，還有開心闖關遊樂園─小飛飛大冒險，小朋友勇闖五關成功，可獲得精美小禮物。

兩位國內重量級音樂家陳沁紅及嚴俊傑，與新營在地優秀的大提琴家張逸中和指揮家呂景民率領的TASO（台灣藝術家交響樂團），三月四日在新營文化中心演藝廳演出。

柳營吳晉淮音樂紀念館推出全新展覽，大年初一至元宵，只要來吳晉淮音樂紀念館打卡，就可以在紀念館ＤＩＹ精美紙吉他一組。永成戲院初一到初五每日下午，古都掌中劇團、魚蹦興業及南市民族管絃樂團，帶來精彩的偶戲、漫才與國樂演出；初二到初五晚上嚴選一系列懷舊好電影。

台南青創基地迎春，昨日起至廿八日舉辦「狗來旺裝置藝術展暨紅包袋拓印ＤＩＹ」，陪民眾歡慶過好年。

十日在青創基地舉辦「紅包袋拓印ＤＩＹ及打卡送好禮活動」，另民眾只要跟青創基地年節裝置藝術合影並打卡上傳至個人臉書，就可以獲得長榮大學獨家設計限量狗年鑰匙圈。