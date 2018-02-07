〈北部〉解決蘇花改塞車 陳金德促開放成2線道

2018-02-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕春節假期將至，蘇花改剛通車，勢必會湧入嚐鮮與返鄉人潮，塞車恐難避免；宜蘭縣代理縣長陳金德指出，解決塞車，交通疏導與事故處理是重點，已責成主管機關成立Line群組即時聯繫，加速解決問題效率，也呼籲交通部儘快將蘇花改開放成兩線道，才符合東部交通需求。

縣府建設處指出，蘇花改的「嚐鮮」潮，會造成蘇澳市區及蘇花改壅塞，為此呼籲駕駛人，開車下了國五要前往蘇花改，請利用台九線行駛，若要前往蘇澳市區請走台二線，如此才能有效分流。

至於蘇花改隧道群，隧道內將設置交通控制及機電設施，成立交控中心連線，二十四小時監控隧道狀況，維持交通安全與順暢。陳金德指出，蘇花改通車，宜蘭縣面臨南（東澳隧道）、北（雪山隧道）兩個長隧道，一旦車流湧進就會塞車，春節期間是考驗重點。

另，國五及蘇澳市區道路至少是兩線道，陳金德認為，進到蘇花改剩一線道，車輛會像「擠香腸」塞爆，交通部應盡快提出環差分析，將蘇花改開放成兩線道，才符合交通需求。

公路總局指出，以環評的結果，蘇花改只能是一線道，且蘇花改是為了提供民眾安全回家的路，提升容量與速度不是蘇花改主要目的，現階段沒有改變與討論的條件，較急迫的應該是評估要不要開放大貨車與大客車行駛。