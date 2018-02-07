〈北部〉《桃園》國軍舊眷舍綠美化 變身勤奮公園

2018-02-07

還有8處 市府爭取代管或撥用

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區公所昨舉行勤奮公園啟用典禮，公園位於齋明街內，原為荒廢閒置的國軍舊眷舍，成為地方髒亂點，經市府爭取軍方撥用改造為開放式公園綠地，且保留部分建物，將牆面彩繪活潑可愛的海洋生物，展現眷村新意象；除了勤奮公園外，市府已爭取代管或撥用的閒置軍用地至少還有八處。

都發處說，已施工與規劃設計中的還有平鎮區忠愛新村要綠美化，平鎮區雙連前陣地闢為碉堡公園，大園區建國八、九村設置青少年活動場所及綠美化，大溪區太武新村將整建為文創園區。

大溪區長黃睿松表示，勤奮公園工程經費約三千萬元，於去年七月開工，落成啟用後，象徵福氣的蝙蝠造型天幕可為居民遮陽避雨的運動與活動場地，公園另有銀髮族活動場地與幼童遊戲場、多功能活動綠地、綠林散步道等，搭配四季變化的植栽綠化，讓居民有更適宜休閒友善活動空間使用。

與會的市長鄭文燦補充說，大溪區員樹林三元里的國防部軍備局傘儲庫營區，將撥用八百坪興建市民活動中心，將評估增設工藝教室，讓長者進行技藝傳承；而員林里的前公路總局「員樹林道班房」土地，將興建大型市民活動中心，提供員樹林居民使用。

市府都市發展局指出，除了勤奮公園外，還有中壢區龍昌綜合訓練場已闢為萬坪公園，八德區楓樹腳營區闢為楓樹腳公園；市府已與軍方取得活化規劃共識的有大溪區員樹林營區，大園區五權村陣地將做為里集會所、日照中心及五權公園，平鎮區雙連坡三營區將施作體育設施及綠美化。