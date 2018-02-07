〈北部〉《桃園》全市照服員缺210人 明後年缺工更大

2018-02-07

〔記者陳昀／桃園報導〕長照2.0政策上路後，照顧服務員人力普遍不足，市府社會局評估今年全市至少還缺二一○人。勞動局為此開班培訓並提供就業獎勵金，而桃園市長期照顧管理中心也開出卅一個新職缺，正式任用薪資最高可達五萬五千元，要補足長照人力缺口。

社會局老人福利科科長趙樹堂指出，目前桃園市有一八三○人有長照需求，但仍缺二一○名照服員，預估明、後兩年的需求與人力缺口會持續擴大。

桃園、中壢市區較缺人

社會局社工謝弘益分析說，目前以照護機構的照服員需求最大，現況是平均一人得照顧八人，還要在機構輪班，比起醫院一對一，或居家服務員到府照護，在機構的自由度較低，工作負擔也較重；在地區分布上，偏鄉因工作機會少，不少當地人願意投入照服員行列，反而桃園、中壢區等市區比較缺人。

市府就業服務處指出，為鼓勵失業勞工投入照顧服務工作，失業超過一個月或非自願離職者，若經公立就業服務機構推介受僱於照顧、安養護、醫療機構或居家服務單位等從事照服工作，向就服處提出申請後，每月可領五千元至七千元就業獎勵金，最長十八個月，最高可領十萬八千元。

就服處說，「居家服務」是政府提供失能長輩與身心障礙者的喘息服務之一，照服員到府以鐘點式協助餵食、洗澡等日常照護，申請者必須通過長期照顧管理中心專員評估，確認是否符合資格，並協助媒合需要資源。

長照管理中心 開出31職缺

衛生局長期照護科股長林其昌說，桃園市長期照護管理中心在桃園、中壢、復興區各有一個分站，目前共有十名督導、六十七名專員、八名行政人員，今年開出的卅一個新職缺，要招募四名督導、二十名專員、三名行政人員及四名社工。

照管專員甄試 資格放寬

他說，今年也放寬照管專員甄試資格，原本規定需具備護理師、職能治療師、物理治療師、醫師、營養師、藥師等任何一項醫事人員或社工相關科系及兩年相關工作經驗，今年起教育部公告的老人相關科系畢業且具四年照顧工作經驗也列入。

林其昌表示，照管專員正式任用後，薪資最高可達四萬九千元，工作滿兩年有調升督導的機會，薪資最高可達五萬五千元，有意求職者可查詢衛生局網站，或電洽衛生局長期照護科：332-1328、長照專線：412-8080。